Graphiques de change Xe : DJF vers AZN

Graphique : DJF vers AZN

Franc de Djibouti vers Manat azerbaïdjanais

1 DJF = 0 AZN

31 août 2025, 20:17 UTC - 31 août 2025, 20:17 UTC
DJF/AZN fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

djf

DJF - Franc de Djibouti

D'après notre classement des devises, le taux de change Franc de Djibouti le plus populaire est le taux DJF vers USD. La devise Djiboutian Francs est représentée par l'abréviation DJF. Le symbole de cette devise est Fdj.

azn

AZN - Manat azerbaïdjanais

D'après notre classement des devises, le taux de change Manat azerbaïdjanais le plus populaire est le taux AZN vers USD. La devise Azerbaijan Manats est représentée par l'abréviation AZN. Le symbole de cette devise est ₼.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16954
GBP / EUR1,15471
USD / JPY147,081
GBP / USD1,35048
USD / CHF0,799162
USD / CAD1,37384
EUR / JPY172,017
AUD / USD0,654605

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

