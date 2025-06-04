Graphiques de change Xe : CDF vers BZD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : CDF vers BZD
Franc congolais vers Dollar bélizien
1 CDF = 0 BZD
31 août 2025, 06:02 UTC - 31 août 2025, 06:02 UTC
CDF/BZD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires
Informations sur les devises
CDF - Franc congolais
D'après notre classement des devises, le taux de change Franc congolais le plus populaire est le taux CDF vers USD. La devise Congolese Francs est représentée par l'abréviation CDF. Le symbole de cette devise est FC.More Franc congolais info
BZD - Dollar bélizien
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar bélizien le plus populaire est le taux BZD vers USD. La devise Belizean Dollars est représentée par l'abréviation BZD. Le symbole de cette devise est BZ$.More Dollar bélizien info
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.