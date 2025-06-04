Graphiques de change Xe : BOB vers FKP
Graphique : BOB vers FKP
Bolíviano bolivien vers Livre des Îles Malouines
1 BOB = 0 FKP
30 août 2025, 22:58 UTC - 30 août 2025, 22:58 UTC
BOB/FKP fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
BOB - Bolíviano bolivien
D'après notre classement des devises, le taux de change Bolíviano bolivien le plus populaire est le taux BOB vers USD. La devise Bolivian Bolivianos est représentée par l'abréviation BOB. Le symbole de cette devise est $b.More Bolíviano bolivien info
FKP - Livre des Îles Malouines
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre des Îles Malouines le plus populaire est le taux FKP vers USD. La devise Falkland Island Pounds est représentée par l'abréviation FKP. Le symbole de cette devise est £.More Livre des Îles Malouines info
