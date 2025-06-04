Codes SWIFT/BIC dans Nouvelle-Zélande

Vous avez besoin d’un code SWIFT/BIC pour envoyer ou recevoir un virement bancaire international en Nouvelle-Zélande? Utilisez notre annuaire pour trouver le code SWIFT correct pour votre banque et votre agence spécifique. Que vous transfériez de l’argent vers le Nouvelle-Zélande ou que vous envoyiez des fonds à l’étranger, disposer du bon code SWIFT est essentiel pour des transferts fiables.