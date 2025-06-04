Un code SWIFT permet d'identifier une banque ou un établissement financier spécifique lors d'envois ou de réceptions d'argent transfrontaliers. Il agit comme une adresse internationale pour votre banque, facilitant l'acheminement sécurisé et précis de votre transfert à travers le système bancaire mondial. Bien que tous les modes de transfert et pays ne nécessitent pas de code SWIFT, il est souvent nécessaire pour les virements bancaires traditionnels. Fournir le code SWIFT correct réduit les risques de retards, de rejets ou d'erreurs d'acheminement.