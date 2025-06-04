Recherchez le code SWIFT de votre banque
Utilisez notre recherche SWIFT pour trouver le code SWIFT/BIC de votre banque ou choisissez rapidement parmi les banques populaires répertoriées ci-dessous.
Choisissez parmi ces banques populaires pour commencer:
Qu'est-ce qu'un code SWIFT/BIC ?
Un code SWIFT, également appelé BIC, est un identifiant bancaire international utilisé pour garantir que votre argent arrive au bon endroit lors d'un envoi ou d'une réception de fonds transfrontaliers. Il indique précisément aux banques l'institution financière impliquée dans le transfert, contribuant ainsi à garantir la sécurité et l'exactitude des paiements internationaux.
Pourquoi ai-je besoin d'un code SWIFT/BIC ?
Vous aurez généralement besoin d'un code SWIFT/BIC pour envoyer ou recevoir des virements internationaux, car il permet d'identifier l'institution financière appropriée et d'acheminer le paiement en toute sécurité. Cependant, tous les virements internationaux n'en nécessitent pas : certains pays ou modes de paiement peuvent utiliser des alternatives comme les IBAN, les numéros de routage ou les codes de compensation nationaux.
Ma banque possède-t-elle plusieurs codes SWIFT ?
De nombreuses banques possèdent plusieurs codes SWIFT, notamment les grandes banques ayant des succursales dans différentes villes. Certaines banques utilisent un seul code SWIFT mondial, tandis que d'autres attribuent des codes uniques à des succursales spécifiques pour faciliter l'acheminement des paiements internationaux.
Choisissez Xe pour envoyer de l'argent à l'étranger
Meilleurs tarifs
Comparez-nous à votre banque et découvrez les économies que vous pouvez réaliser. Nos taux sont souvent supérieurs à ceux des grandes banques, maximisant ainsi la valeur de votre transfert.
Des frais réduits
Nous vous indiquons tous les frais avant de confirmer votre transfert afin que vous sachiez exactement ce que vous payez. Nos frais réduits vous permettent de réaliser davantage d'économies.
Transferts plus rapides
La plupart des transferts sont effectués le jour même. Nous comprenons que le temps est un facteur important pour votre argent.
Questions fréquemment posées
Un code SWIFT permet d'identifier une banque ou un établissement financier spécifique lors d'envois ou de réceptions d'argent transfrontaliers. Il agit comme une adresse internationale pour votre banque, facilitant l'acheminement sécurisé et précis de votre transfert à travers le système bancaire mondial. Bien que tous les modes de transfert et pays ne nécessitent pas de code SWIFT, il est souvent nécessaire pour les virements bancaires traditionnels. Fournir le code SWIFT correct réduit les risques de retards, de rejets ou d'erreurs d'acheminement.
Cela dépend de la banque. Certaines banques utilisent un code SWIFT mondial unique pour toutes leurs agences, tandis que d'autres attribuent des codes uniques à des agences ou services spécifiques, notamment dans les grandes villes ou pour les comptes professionnels. Si votre agence dispose d'un code SWIFT dédié, il est préférable de l'utiliser, car cela peut accélérer le traitement et améliorer la précision du suivi. Sinon, le code SWIFT du siège social de la banque est généralement une alternative fiable.
Vous pouvez trouver le code SWIFT de votre agence de plusieurs manières :
Outils de recherche comme celui présenté sur cette page
Plateformes bancaires en ligne, où les détails des virements internationaux sont généralement disponibles
Relevés bancaires ou correspondance officielle
Service client en agence ou via la ligne d'assistance principale de la banque. Si votre agence ne dispose pas de code SWIFT unique, votre banque peut vous demander d'utiliser un code général ou un code de siège social.
L'utilisation d'un code SWIFT incorrect peut entraîner des retards, des rejets ou, dans certains cas, l'envoi des fonds à la mauvaise institution financière. Si le paiement est rejeté, il peut être retourné à l'expéditeur, souvent avec des frais supplémentaires. Si les fonds parviennent à la mauvaise banque, leur récupération peut être longue et entraîner des frais de recouvrement. Vérifiez toujours le code SWIFT auprès de votre banque ou du destinataire avant de confirmer un virement, surtout pour les paiements importants ou urgents.
Un code SWIFT standard comporte 8 ou 11 caractères et suit la structure suivante :
Code banque (4 lettres) : Identifie la banque
Code pays (2 lettres) : Indique le pays où la banque est située
Code emplacement (2 caractères) : Indique la ville ou la région
Code agence (3 caractères, facultatif) : Identifie une agence spécifique
Si le code ne comporte que 8 caractères, il fait généralement référence au siège social de la banque.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.