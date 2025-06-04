Codes SWIFT/BIC dans Cambodge
Trouvez le bon code SWIFT/BIC pour votre banque. Recherchez par nom de banque et ville, ou choisissez parmi les banques populaires de Cambodge.
Vous devez trouver le code SWIFT de votre banque à Cambodge?
Vous avez besoin d’un code SWIFT/BIC pour envoyer ou recevoir un virement bancaire international en Cambodge? Utilisez notre annuaire pour trouver le code SWIFT correct pour votre banque et votre agence spécifique. Que vous transfériez de l’argent vers le Cambodge ou que vous envoyiez des fonds à l’étranger, disposer du bon code SWIFT est essentiel pour des transferts fiables.
Foire aux questions
Un code SWIFT — également appelé BIC (Bank Identification Code) — est une norme internationale permettant d’identifier les banques et les institutions financières. Vous aurez besoin du bon code SWIFT en Cambodge pour envoyer ou recevoir des virements internationaux de manière précise et sécurisée.
Vous pouvez trouver le code SWIFT correct pour votre banque en Cambodge en cherchant sur cette page en utilisant le nom de votre banque, votre ville ou votre agence. Vous pouvez également vérifier votre relevé bancaire ou contacter votre agence locale.
Certaines banques en Cambodge utilisent un seul code SWIFT pour toutes les agences, tandis que d’autres ont des codes spécifiques à chaque agencement. Il est préférable de vérifier avec votre banque pour éviter des retards ou des erreurs dans votre virement international.
Utiliser le mauvais code SWIFT pour une banque en Cambodge peut entraîner un retard, un rejet ou un envoi de votre paiement au mauvais compte. Vérifiez toujours le code auprès de votre banque avant de transférer de l’argent.
Non, un code SWIFT identifie la banque, tandis qu’un IBAN (International Bank Account Number) identifie le compte individuel. Toutes les banques en Cambodge n’utilisent pas les IBAN, mais les deux peuvent être nécessaires pour certains transferts, notamment en Europe ou au Moyen-Orient.
Vous pouvez valider les codes SWIFT en Cambodge en :
Vérification auprès de votre banque
Recherche en ligne dans des annuaires SWIFT (comme celui-ci)
Recherche du code sur votre relevé de compte
Démenti
Les codes SWIFT, noms bancaires, adresses et autres informations connexes fournis sur cette page sont fournis à titre d’information générale uniquement. Bien que nous nous efforçions d’assurer l’exactitude, Xe ne garantit pas que les informations soient complètes, actuelles ou sans erreurs. Les détails peuvent changer sans préavis et ne pas refléter les dernières données disponibles auprès des institutions financières respectives.
Xe ne fait aucune déclaration concernant la qualité légale, le statut réglementaire ou l’intégrité opérationnelle d’une banque, institution financière ou intermédiaire listé. Nous n’approuvons ni ne vérifions la légitimité d’aucune entité concernée, ni n’assumons aucune responsabilité quant à votre utilisation des informations fournies.
Toute transaction financière ou décision prise sur la base de ces informations est prise à vos risques et périls. Xe ne sera pas responsable de toute perte, retard ou dommage résultant de la confiance dans ces données, ni des relations avec des tiers dont les informations sont affichées sur ce site.
Nous vous recommandons de vérifier de manière indépendante tous les détails auprès de l’institution financière concernée avant d’entamer toute transaction.
Cette clause de non-responsabilité est fournie uniquement en anglais et n’a pas été traduite. Bien que le reste de cette page puisse apparaître dans la langue que vous avez choisie, la clause de non-responsabilité légale reste en anglais afin de préserver son exactitude et son intention.