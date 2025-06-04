Le code SWIFT de STATE BANK OF INDIA est
SBININBB H14
Nom de la banque
STATE BANK OF INDIA
Ville
WARANGAL
Adresse
WARANGAL, WARANGAL, ANDHRA PRADESH, 520015
Pays
INDIA
Le code SWIFT est vérifié et mis à jour régulièrement
Quand dois-je utiliser SBININBBH14 ?
Les codes SWIFT permettent de garantir que votre argent arrive au bon endroit lors d'un envoi ou d'une réception transfrontalière. Utilisez SBININBBH14 pour envoyer de l'argent à STATE BANK OF INDIA à l'adresse, dans la ville et au pays indiqués ci-dessus. Vérifiez toujours que le code SWIFT utilisé correspond à la banque de destination.
Décomposer SBININBBH14
Les codes SWIFT/BIC sont composés de 8 à 11 lettres et chiffres pour identifier une banque et une succursale spécifiques dans le monde.
Code bancaire (SBIN) : Ces 4 lettres représentent STATE BANK OF INDIA
Code pays (IN) : Ces 2 lettres indiquent que le pays de la banque est Inde.
Code de localisation (BB) : Ces 2 caractères indiquent le lieu du siège social de la banque.
Code de succursale (H14) : Ces 3 chiffres désignent une succursale particulière. Les codes BIC se terminant par « XXX » désignent le siège social de la banque.
STATE BANK OF INDIA
|Code SWIFT
|SBININBBH14
|Code SWIFT (8 caractères)
|SBININBB
|Code de la succursale
|H14
|Nom de la banque
|STATE BANK OF INDIA
|Nom de la succursale
|STATE BANK OF INDIA
|Adresse
|WARANGAL
|Ville
|WARANGAL
|Pays
|Inde
Détails du code STATE BANK OF INDIA
Des codes SWIFT corrects sont essentiels pour éviter tout problème ou retard dans vos transferts. Avant d'utiliser un code SWIFT, assurez-vous de :
Vérifiez la banque : Vérifiez que le nom de la banque correspond à celui de la banque du destinataire.
Vérifiez le nom de la branche : Si vous utilisez un code SWIFT spécifique à une succursale, assurez-vous que cette succursale correspond à la succursale du destinataire.
Confirmer le pays : Les banques sont implantées partout dans le monde. Vérifiez que le code SWIFT correspond au pays de destination de la banque.
Questions fréquemment posées sur SBININBBH14
Un code SWIFT est un identifiant unique utilisé pour identifier les banques et institutions financières du monde entier lors des transferts d'argent internationaux. SWIFT signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Ces codes garantissent que les paiements sont acheminés vers la bonne banque et le bon pays. Un code SWIFT typique comporte 8 ou 11 caractères et inclut des informations sur la banque, le pays, la localisation et parfois une agence spécifique.
Pas toujours. Certaines banques utilisent un code SWIFT unique (généralement le code du siège social se terminant par XXX) pour toutes leurs agences. D'autres attribuent des codes SWIFT uniques à chaque agence, souvent avec trois derniers caractères spécifiques. Si le destinataire fournit un code spécifique à l'agence, il est préférable de l'utiliser : cela peut accélérer le traitement ou garantir que le paiement parvienne plus rapidement au bon endroit.
Vous devez utiliser le code SBININBBH14 pour envoyer ou recevoir des virements internationaux à STATE BANK OF INDIA à la ville et à l'adresse indiquées ci-dessus. Il identifie la banque et l'agence du destinataire, notamment pour les transferts internationaux via le réseau SWIFT. Certains pays et modes de paiement peuvent ne pas nécessiter de code SWIFT ; vérifiez donc toujours auprès de votre destinataire ou de votre banque avant d'effectuer le virement.
Le code SWIFT/BIC SBININBBH14 est utilisé pour les virements internationaux vers STATE BANK OF INDIA. Voici une explication de chaque partie du code :
SBIN – Il s’agit du code banque, représentant STATE BANK OF INDIA
IN – Il s’agit du code pays, indiquant que la banque est située en Inde
BB – Il s’agit du code de localisation, désignant le siège de la banque
H14 – Il s’agit du code d’agence ; lorsqu’il apparaît comme "XXX", cela signifie qu’il s’agit du siège principal ou de l’agence principale
Oui, STATE BANK OF INDIA peut exploiter plusieurs agences. Chaque agence peut desservir différentes régions, proposer des services variés et, pour les virements internationaux, certaines peuvent même utiliser des codes SWIFT distincts. Il est important d'identifier l'agence où est détenu votre compte lorsque vous fournissez vos instructions de paiement.
Si vous utilisez un code SWIFT incorrect, votre paiement pourrait être retardé, mal acheminé, voire rejeté par la banque destinataire. Dans certains cas, les fonds pourraient être retournés à l'expéditeur et des frais supplémentaires pourraient s'appliquer. Assurez-vous toujours que le code SWIFT correspond à celui de votre agence ou à celui du siège social. En cas de doute, contactez STATE BANK OF INDIA avant d'effectuer le virement.
