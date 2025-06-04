Vous devez utiliser le code DHBLBDDH212 pour envoyer ou recevoir des virements internationaux à DHAKA BANK PLC. à la ville et à l'adresse indiquées ci-dessus. Il identifie la banque et l'agence du destinataire, notamment pour les transferts internationaux via le réseau SWIFT. Certains pays et modes de paiement peuvent ne pas nécessiter de code SWIFT ; vérifiez donc toujours auprès de votre destinataire ou de votre banque avant d'effectuer le virement.