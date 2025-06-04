Graphiques de change Xe : ZWG vers AMD

Graphique ZWG vers AMD

Dollar zimbabwéen vers Dram arménien

1 ZWG = 0 AMD

6 sept. 2025, 09:43 UTC - 6 sept. 2025, 09:43 UTC
ZWG/AMD fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

zwg

ZWG - Dollar zimbabwéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar zimbabwéen le plus populaire est le taux ZWG vers USD. La devise Dollar zimbabwéen est représentée par l'abréviation ZWG.

amd

AMD - Dram arménien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dram arménien le plus populaire est le taux AMD vers USD. La devise Dram arménien est représentée par l'abréviation AMD. Le symbole de cette devise est ֏.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17252
GBP / EUR1,15183
USD / JPY147,408
GBP / USD1,35054
USD / CHF0,797178
USD / CAD1,38403
EUR / JPY172,839
AUD / USD0,656028

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

