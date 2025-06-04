Graphiques de change Xe : TVD vers HTG
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique TVD vers HTG
Dollar des Tuvalu vers Gourde haïtienne
1 TVD = 0 HTG
5 sept. 2025, 09:25 UTC - 5 sept. 2025, 09:25 UTC
TVD/HTG fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
TVD - Dollar des Tuvalu
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar des Tuvalu le plus populaire est le taux TVD vers USD. La devise Dollar des Tuvalu est représentée par l'abréviation TVD. Le symbole de cette devise est $.More Dollar des Tuvalu info
HTG - Gourde haïtienne
D'après notre classement des devises, le taux de change Gourde haïtienne le plus populaire est le taux HTG vers USD. La devise Gourde haïtienne est représentée par l'abréviation HTG. Le symbole de cette devise est G.More Gourde haïtienne info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16920
|▲
|GBP / EUR
|1,15283
|▲
|USD / JPY
|148,100
|▲
|GBP / USD
|1,34788
|▲
|USD / CHF
|0,802836
|▼
|USD / CAD
|1,37913
|▼
|EUR / JPY
|173,158
|▲
|AUD / USD
|0,654593
|▲
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.