Graphiques de change Xe : TTD vers STD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique TTD vers STD
Dollar de Trinidad vers Dobra de Sao Tomé
1 TTD = 0 STD
5 sept. 2025, 07:34 UTC - 5 sept. 2025, 07:34 UTC
TTD/STD fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
TTD - Dollar de Trinidad
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Trinidad le plus populaire est le taux TTD vers USD. La devise Dollar de Trinidad est représentée par l'abréviation TTD. Le symbole de cette devise est TT$.More Dollar de Trinidad info
STD - Dobra de Sao Tomé
D'après notre classement des devises, le taux de change Dobra de Sao Tomé le plus populaire est le taux STD vers USD. La devise Dobra de Sao Tomé est représentée par l'abréviation STD. Le symbole de cette devise est Db.More Dobra de Sao Tomé info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16727
|▲
|GBP / EUR
|1,15288
|▲
|USD / JPY
|148,239
|▲
|GBP / USD
|1,34573
|▲
|USD / CHF
|0,804176
|▲
|USD / CAD
|1,38005
|▲
|EUR / JPY
|173,035
|▲
|AUD / USD
|0,653700
|▼
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.