Graphiques de change Xe : SHP vers USD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique SHP vers USD

Livre de Sainte-Hélène vers Dollar américain

1 SHP = 0 USD

4 sept. 2025, 12:54 UTC - 4 sept. 2025, 12:54 UTC
SHP/USD fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

shp

SHP - Livre de Sainte-Hélène

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Sainte-Hélène le plus populaire est le taux SHP vers USD. La devise Livre de Sainte-Hélène est représentée par l'abréviation SHP. Le symbole de cette devise est £.

usd

USD - Dollar américain

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar américain le plus populaire est le taux USD vers USD. La devise Dollars des États-Unis est représentée par l'abréviation USD. Le symbole de cette devise est $.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16356
GBP / EUR1,15436
USD / JPY148,462
GBP / USD1,34316
USD / CHF0,805883
USD / CAD1,38202
EUR / JPY172,744
AUD / USD0,651295

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

