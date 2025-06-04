Graphiques de change Xe : SHP vers DOP
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique SHP vers DOP
Livre de Sainte-Hélène vers Peso dominicain
1 SHP = 0 DOP
4 sept. 2025, 06:36 UTC - 4 sept. 2025, 06:36 UTC
SHP/DOP fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
SHP - Livre de Sainte-Hélène
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Sainte-Hélène le plus populaire est le taux SHP vers USD. La devise Livre de Sainte-Hélène est représentée par l'abréviation SHP. Le symbole de cette devise est £.More Livre de Sainte-Hélène info
DOP - Peso dominicain
D'après notre classement des devises, le taux de change Peso dominicain le plus populaire est le taux DOP vers USD. La devise Peso dominicain est représentée par l'abréviation DOP. Le symbole de cette devise est RD$.More Peso dominicain info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16552
|▲
|GBP / EUR
|1,15235
|▲
|USD / JPY
|148,211
|▼
|GBP / USD
|1,34308
|▲
|USD / CHF
|0,804927
|▼
|USD / CAD
|1,38122
|▲
|EUR / JPY
|172,743
|▼
|AUD / USD
|0,652409
|▲
