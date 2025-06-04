Graphiques de change Xe : NZD vers PEN
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique NZD vers PEN
Dollar néo-zélandais vers Sol péruvien
1 NZD = 0 PEN
3 sept. 2025, 15:28 UTC - 3 sept. 2025, 15:28 UTC
NZD/PEN fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
NZD - Dollar néo-zélandais
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar néo-zélandais le plus populaire est le taux NZD vers USD. La devise Dollars de Nouvelle-Zélande est représentée par l'abréviation NZD. Le symbole de cette devise est $.More Dollar néo-zélandais info
PEN - Sol péruvien
D'après notre classement des devises, le taux de change Sol péruvien le plus populaire est le taux PEN vers USD. La devise Sol péruvien est représentée par l'abréviation PEN. Le symbole de cette devise est S/..More Sol péruvien info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16792
|▼
|GBP / EUR
|1,15127
|▼
|USD / JPY
|148,033
|▲
|GBP / USD
|1,34459
|▼
|USD / CHF
|0,803022
|▲
|USD / CAD
|1,37880
|▲
|EUR / JPY
|172,890
|▲
|AUD / USD
|0,654961
|▼
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.