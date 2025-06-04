Graphiques de change Xe : NPR vers UNI

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Achetez des cryptos sur Kraken

Graphique NPR vers UNI

Roupie népalaise vers Uniswap

1 NPR = 0 UNI

3 sept. 2025, 12:53 UTC - 3 sept. 2025, 12:53 UTC
NPR/UNI fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

npr

NPR - Roupie népalaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie népalaise le plus populaire est le taux NPR vers USD. La devise Roupie népalaise est représentée par l'abréviation NPR. Le symbole de cette devise est ₨.

More Roupie népalaise info
uni

UNI - Uniswap

D'après notre classement des devises, le taux de change Uniswap le plus populaire est le taux UNI vers USD. La devise Uniswap est représentée par l'abréviation UNI.

More Uniswap info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16473
GBP / EUR1,15184
USD / JPY148,775
GBP / USD1,34158
USD / CHF0,805313
USD / CAD1,38033
EUR / JPY173,283
AUD / USD0,653202

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde