Graphiques de change Xe : MDL vers MMK

Leu moldave vers Kyat birman

1 MDL = 0 MMK

3 sept. 2025, 01:08 UTC - 3 sept. 2025, 01:08 UTC
MDL/MMK fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

mdl

MDL - Leu moldave

D'après notre classement des devises, le taux de change Leu moldave le plus populaire est le taux MDL vers USD. La devise Leu moldave est représentée par l'abréviation MDL. Le symbole de cette devise est lei.

mmk

MMK - Kyat birman

D'après notre classement des devises, le taux de change Kyat birman le plus populaire est le taux MMK vers USD. La devise Kyat birman est représentée par l'abréviation MMK. Le symbole de cette devise est K.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16302
GBP / EUR1,14980
USD / JPY148,782
GBP / USD1,33724
USD / CHF0,805597
USD / CAD1,37903
EUR / JPY173,036
AUD / USD0,651495

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

