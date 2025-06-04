Graphiques de change Xe : JPY vers MZM
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique JPY vers MZM
Yen japonais vers Metical mozambicain
1 JPY = 0 MZM
2 sept. 2025, 02:15 UTC - 2 sept. 2025, 02:15 UTC
JPY/MZM fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
JPY - Yen japonais
D'après notre classement des devises, le taux de change Yen japonais le plus populaire est le taux JPY vers USD. La devise Yen japonais est représentée par l'abréviation JPY. Le symbole de cette devise est ¥.More Yen japonais info
MZM - Metical mozambicain
D'après notre classement des devises, le taux de change Metical mozambicain le plus populaire est le taux MZM vers USD. La devise Metical mozambicain est représentée par l'abréviation MZM.
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16961
|▲
|GBP / EUR
|1,15652
|▲
|USD / JPY
|147,687
|▲
|GBP / USD
|1,35268
|▲
|USD / CHF
|0,801384
|▲
|USD / CAD
|1,37550
|▲
|EUR / JPY
|172,736
|▲
|AUD / USD
|0,653997
|▼
