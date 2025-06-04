Graphiques de change Xe : IDR vers BZD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique IDR vers BZD

Roupie indonésienne vers Dollar bélizéen

1 IDR = 0 BZD

1 sept. 2025, 13:14 UTC - 1 sept. 2025, 13:14 UTC
IDR/BZD fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

idr

IDR - Roupie indonésienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie indonésienne le plus populaire est le taux IDR vers USD. La devise Roupie indonésienne est représentée par l'abréviation IDR. Le symbole de cette devise est Rp.

bzd

BZD - Dollar bélizéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar bélizéen le plus populaire est le taux BZD vers USD. La devise Dollar bélizéen est représentée par l'abréviation BZD. Le symbole de cette devise est BZ$.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17135
GBP / EUR1,15601
USD / JPY147,191
GBP / USD1,35409
USD / CHF0,800670
USD / CAD1,37477
EUR / JPY172,412
AUD / USD0,655261

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

