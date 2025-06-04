Graphiques de change Xe : DJF vers AFN
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique DJF vers AFN
Franc Djiboutien vers Afghani afghan
1 DJF = 0 AFN
31 août 2025, 20:03 UTC - 31 août 2025, 20:03 UTC
DJF/AFN fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
DJF - Franc Djiboutien
D'après notre classement des devises, le taux de change Franc Djiboutien le plus populaire est le taux DJF vers USD. La devise Franc Djiboutien est représentée par l'abréviation DJF. Le symbole de cette devise est Fdj.More Franc Djiboutien info
AFN - Afghani afghan
D'après notre classement des devises, le taux de change Afghani afghan le plus populaire est le taux AFN vers USD. La devise Afghani afghan est représentée par l'abréviation AFN. Le symbole de cette devise est ؋.More Afghani afghan info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16784
|▼
|GBP / EUR
|1,15562
|▼
|USD / JPY
|147,247
|▲
|GBP / USD
|1,34959
|▼
|USD / CHF
|0,802576
|▲
|USD / CAD
|1,37533
|▲
|EUR / JPY
|171,961
|▲
|AUD / USD
|0,653618
|▼
