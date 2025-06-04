Graphiques de change Xe : DEM vers BBD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique DEM vers BBD

Deutsche Mark allemand vers Dollar de la Barbade

1 DEM = 0 BBD

31 août 2025, 19:38 UTC - 31 août 2025, 19:38 UTC
DEM/BBD fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

DEM - Deutsche Mark allemand

D'après notre classement des devises, le taux de change Deutsche Mark allemand le plus populaire est le taux DEM vers USD. La devise Deutsche Mark allemand est représentée par l'abréviation DEM.

bbd

BBD - Dollar de la Barbade

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de la Barbade le plus populaire est le taux BBD vers USD. La devise Dollar de la Barbade est représentée par l'abréviation BBD. Le symbole de cette devise est $.

More Dollar de la Barbade info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16938
GBP / EUR1,14781
USD / JPY147,488
GBP / USD1,34222
USD / CHF0,803680
USD / CAD1,37716
EUR / JPY172,469
AUD / USD0,653856

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde