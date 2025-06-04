Graphiques de change Xe : CHF vers ROL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique CHF vers ROL
Franc suisse vers Leu roumain
1 CHF = 0 ROL
31 août 2025, 12:18 UTC - 31 août 2025, 12:18 UTC
CHF/ROL fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
CHF - Franc suisse
D'après notre classement des devises, le taux de change Franc suisse le plus populaire est le taux CHF vers USD. La devise Francs suisses est représentée par l'abréviation CHF. Le symbole de cette devise est CHF.More Franc suisse info
ROL - Leu roumain
D'après notre classement des devises, le taux de change Leu roumain le plus populaire est le taux ROL vers USD. La devise Leu roumain est représentée par l'abréviation ROL.
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16836
|▼
|GBP / EUR
|1,15303
|▼
|USD / JPY
|147,445
|▲
|GBP / USD
|1,34715
|▼
|USD / CHF
|0,809505
|▲
|USD / CAD
|1,37831
|▲
|EUR / JPY
|172,269
|▲
|AUD / USD
|0,652109
|▼
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.