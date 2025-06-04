Graphiques de change Xe : CDF vers TOP
Graphique CDF vers TOP
Franc congolais vers Pa’anga de Tonga
1 CDF = 0 TOP
31 août 2025, 06:13 UTC - 31 août 2025, 06:13 UTC
CDF/TOP fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
CDF - Franc congolais
D'après notre classement des devises, le taux de change Franc congolais le plus populaire est le taux CDF vers USD. La devise Franc congolais est représentée par l'abréviation CDF. Le symbole de cette devise est FC.More Franc congolais info
TOP - Pa’anga de Tonga
D'après notre classement des devises, le taux de change Pa’anga de Tonga le plus populaire est le taux TOP vers USD. La devise Pa'anga des Tonga est représentée par l'abréviation TOP. Le symbole de cette devise est T$.More Pa’anga de Tonga info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16838
|▼
|GBP / EUR
|1,15595
|▲
|USD / JPY
|147,035
|▼
|GBP / USD
|1,35059
|▼
|USD / CHF
|0,800636
|▼
|USD / CAD
|1,37449
|▼
|EUR / JPY
|171,793
|▼
|AUD / USD
|0,653860
|▼
