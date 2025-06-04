Graphiques de change Xe : BND vers ZWG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique BND vers ZWG

Dollar du Brunei vers Dollar zimbabwéen

1 BND = 0 ZWG

30 août 2025, 22:20 UTC - 30 août 2025, 22:20 UTC
BND/ZWG fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

bnd

BND - Dollar du Brunei

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar du Brunei le plus populaire est le taux BND vers USD. La devise Dollar du Brunei est représentée par l'abréviation BND. Le symbole de cette devise est $.

zwg

ZWG - Dollar zimbabwéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar zimbabwéen le plus populaire est le taux ZWG vers USD. La devise Dollar zimbabwéen est représentée par l'abréviation ZWG.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16842
GBP / EUR1,15593
USD / JPY147,001
GBP / USD1,35061
USD / CHF0,800310
USD / CAD1,37441
EUR / JPY171,759
AUD / USD0,653987

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

