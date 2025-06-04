Graphiques de change Xe : AZM vers CVE
Graphique AZM vers CVE
Manat azerbaïdjanais vers Escudo cap-verdien
1 AZM = 0 CVE
30 août 2025, 14:07 UTC - 30 août 2025, 14:07 UTC
AZM/CVE fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
AZM - Manat azerbaïdjanais
D'après notre classement des devises, le taux de change Manat azerbaïdjanais le plus populaire est le taux AZM vers USD. La devise Manat azerbaïdjanais est représentée par l'abréviation AZM.
CVE - Escudo cap-verdien
D'après notre classement des devises, le taux de change Escudo cap-verdien le plus populaire est le taux CVE vers USD. La devise Escudo cap-verdien est représentée par l'abréviation CVE. Le symbole de cette devise est $.
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16840
|▲
|GBP / EUR
|1,15596
|▼
|USD / JPY
|147,031
|▲
|GBP / USD
|1,35063
|▼
|USD / CHF
|0,800558
|▼
|USD / CAD
|1,37461
|▼
|EUR / JPY
|171,791
|▲
|AUD / USD
|0,653899
|▲
