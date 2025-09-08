Comparez le taux de change RBC CAD à CNY

Banque Royale du Canada (RBC) Fondée en 1864 et ayant son siège social à Toronto, RBC est la plus importante banque du Canada par son actif et une institution financière de premier plan en Amérique du Nord. Elle offre des services bancaires universels – comptes, cartes, prêts et hypothèques, gestion de patrimoine, marchés des capitaux et trésorerie – par l'intermédiaire de nombreuses succursales, de guichets automatiques et de plateformes numériques évoluées. Au service des ménages, des PME, des grandes entreprises et des gouvernements, RBC exerce également d'importantes activités à l'international.