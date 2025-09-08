Comparez le taux de change Permanent TSB EUR à CAD

Fondée en 1816 et présente sa structure actuelle depuis 2001, Permanent TSB, basée à Dublin, est une banque de détail et de PME. Elle propose des comptes courants, des solutions d'épargne, des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation et des services numériques, accompagnant les acquéreurs de logements et proposant des services bancaires courants dans tout le pays, via des agences et des plateformes mobiles.