Comparez le taux de change PBZ EUR à AUD

Fondée en 1966 à Zagreb, PBZ est une banque croate majeure au service des particuliers, des PME, des grandes entreprises et du secteur public. Elle propose des services de paiement, de crédit immobilier, de prêts, de financement du commerce extérieur, de gestion de trésorerie, de gestion de patrimoine et de services numériques, soutenant les exportateurs, les infrastructures et les services bancaires courants dans tout le pays.