Comparez le taux de change Nordea Finland EUR à USD

Basée à Helsinki, Nordea est la première banque pannordique offrant des services universels en Finlande et dans la région. Elle propose aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises des services bancaires courants, des prêts hypothécaires, des paiements, du financement du commerce extérieur, des marchés et du conseil, ainsi que de la gestion de patrimoine et d'actifs. Une plateforme numérique évolutive et un vaste réseau nordique permettent des opérations bancaires transfrontalières fluides.