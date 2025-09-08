Comparez le taux de change NBG Cyprus EUR à ZAR

Banque Nationale de Grèce (Chypre). Fondée dans les années 1990 en tant que filiale locale d'un groupe bancaire grec, NBG Chypre servait une clientèle de particuliers, de PME et d'entreprises depuis Nicosie. Elle proposait des comptes, des cartes, des prêts, des services commerciaux et des produits de gestion de patrimoine, reliant ainsi ses clients à un réseau régional plus large. Une présence locale et des conseillers expérimentés soutenaient les opérations bancaires courantes et les activités transfrontalières sur l'île.