Comparez le taux de change Lloyds GBP à EUR

Fondée en 1765, Lloyds Bank a son siège social à Londres, au Royaume-Uni. Figurant parmi les institutions financières les plus importantes et les plus établies du Royaume-Uni, Lloyds sert des millions de clients grâce à son réseau d'agences et à ses services bancaires numériques. Forte d'une forte présence dans les services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux particuliers, Lloyds propose une gamme complète de services financiers, notamment des services bancaires courants, des prêts hypothécaires, des solutions d'épargne, des prêts, des solutions de gestion de patrimoine et des solutions bancaires aux entreprises. Lloyds Bank fait partie de Lloyds Banking Group, l'un des principaux prestataires de services financiers au Royaume-Uni.