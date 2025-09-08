Comparez le taux de change Kuveyt Turk TRY à AUD

Fondée en 1989 à Istanbul, Kuveyt Türk est une banque participative (islamique) de premier plan. Elle propose des comptes courants et d'épargne conformes à la charia, des cartes, des financements pour les particuliers et les entreprises, des services commerciaux, des solutions de gestion de trésorerie, de trésorerie et de métaux précieux, le tout via des agences et des canaux numériques performants qui soutiennent les PME et les chaînes d'approvisionnement de l'industrie halal.