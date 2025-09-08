Comparez le taux de change K&H Bank HUF à USD

Les délais de livraison des virements internationaux avec K&H Bank de Hungary à United States varient selon le mode de paiement et le moment de la transaction. En général, les virements bancaires internationaux prennent entre 1 et 5 jours ouvrés. Des facteurs tels que les jours fériés et les contrôles de sécurité peuvent également avoir un impact sur la livraison. Consultez les heures limites de K&H Bank Zrt pour éviter tout retard.