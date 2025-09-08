Comparez le taux de change Jyske Bank DKK à GBP

Jyske Bank, fondée en 1967 et basée à Silkeborg, est la troisième banque danoise en termes de présence sur le marché. Elle propose des services bancaires aux particuliers, aux particuliers et aux entreprises, des prêts hypothécaires et des financements immobiliers, des prêts aux PME, des paiements et des services d'investissement. Son modèle décentralisé et axé sur le client, ainsi que ses agences nationales, sont complétés par des outils numériques performants. Jyske est réputée pour sa culture de crédit prudente et ses liens étroits avec les secteurs danois du logement et des PME.