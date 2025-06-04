Comparez BBVA EUR à GBP taux de change

,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, communément appelé BBVA, est un groupe financier mondial d’origine espagnole, reconnu pour son leadership en matière de transformation numérique et d’expérience client. BBVA propose une gamme complète de services bancaires, incluant la banque de détail, d’entreprise et d’investissement, ainsi que la gestion d’actifs et l’assurance. L’accent mis par la banque sur l’innovation, la durabilité et l’éducation financière permet aux clients de gérer efficacement leurs finances. Grâce à une forte présence internationale, BBVA soutient les transactions transfrontalières et propose des outils numériques qui améliorent l’accessibilité et la commodité pour les clients du monde entier, faisant de BBVA un partenaire de confiance dans un paysage financier en constante évolution.