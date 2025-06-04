Comparez Bankinter EUR à CAD taux de change

,Fondée en 1965 et basée à Madrid, Bankinter est une banque espagnole reconnue pour son innovation et son efficacité. Elle propose aux particuliers et aux entreprises des services bancaires courants, des prêts hypothécaires, des prêts aux PME et aux entreprises, des paiements, du courtage et des services de gestion de patrimoine. Son modèle technologique et son approche conseil ciblée accompagnent ses clients en Espagne et sur certains marchés internationaux.