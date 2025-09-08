Comparez le taux de change Akbank TRY à GBP

Fondée en 1948 à Adana et basée à Istanbul, Akbank est une banque turque majeure au service des particuliers, des PME, des grandes entreprises et des investisseurs. Elle propose des services de paiement, de cartes, de prêts hypothécaires, de crédit, de financement du commerce extérieur, de gestion de trésorerie, de marchés et de gestion de patrimoine, via de nombreuses agences et des plateformes numériques de premier plan qui soutiennent les secteurs de la technologie, de la production et des services.