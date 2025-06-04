Gráficos de Xe Currency: de TVD a SBD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Gráfico de TVD a SBD

Dólar de Tuvalu a Dólar de las Islas Salomón

1 TVD = 0 SBD

5 sept 2025, 9:02 UTC - 5 sept 2025, 9:02 UTC
TVD/SBD cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Información de divisas

tvd

TVD - Dólar de Tuvalu

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Tuvalu más popular es de TVD a USD. El código de la divisa Tuvaluan Dollars es TVD. El símbolo de esta divisa es $.

sbd

SBD - Dólar de las Islas Salomón

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de las Islas Salomón más popular es de SBD a USD. El código de la divisa Solomon Islander Dollars es SBD. El símbolo de esta divisa es $.

