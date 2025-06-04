Gráficos de Xe Currency: de GIP a WST

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Usamos tarifas de mercado medio
Usamos tarifas de mercado medio
Ver cotización de transferencia

Gráfico de GIP a WST

Libra gibraltareña a Tala samoano

1 GIP = 0 WST

1 sept 2025, 8:21 UTC - 1 sept 2025, 8:21 UTC
GIP/WST cerrar: 0 Mínimo: 0 alto: 0

Pares De Divisas Dólar estadounidense (USD) Populares

Información de divisas

gip

GIP - Libra gibraltareña

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra gibraltareña más popular es de GIP a USD. El código de la divisa Gibraltar Pounds es GIP. El símbolo de esta divisa es £.

More Libra gibraltareña info
wst

WST - Tala samoano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Tala samoano más popular es de WST a USD. El código de la divisa Samoan Tala es WST. El símbolo de esta divisa es WS$.

More Tala samoano info

Tipos de divisa en tiempo real

DivisaTipoCambiar
EUR / USD1,17186
GBP / EUR1,15450
USD / JPY147,137
GBP / USD1,35292
USD / CHF0,799480
USD / CAD1,37482
EUR / JPY172,425
AUD / USD0,654728

Tipos de cambio del Banco Central

DivisaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo