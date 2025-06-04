Gráficos de Xe Currency: de SGD a ZMK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SGD a ZMK

Dólar singapurense hasta Kwacha zambiano

1 SGD = 0 ZMK

4 sept 2025, 5:12 UTC - 4 sept 2025, 5:12 UTC
SGD/ZMK cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

sgd

SGD - Dólar singapurense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar singapurense más popular es de SGD a USD. El código de la divisa Dólar singapurense es SGD. El símbolo de esta divisa es S$.

zmk

ZMK - Kwacha zambiano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Kwacha zambiano más popular es de ZMK a USD. El código de la divisa Kwacha zambiano es ZMK.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16514
GBP / EUR1,15242
USD / JPY148,257
GBP / USD1,34273
USD / CHF0,804392
USD / CAD1,38092
EUR / JPY172,740
AUD / USD0,652524

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

