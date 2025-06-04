Gráficos de Xe Currency: de SGD a IMP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de SGD a IMP

Dólar singapurense hasta Libra manesa

1 SGD = 0 IMP

3 sept 2025, 23:37 UTC - 3 sept 2025, 23:37 UTC
SGD/IMP cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

sgd

SGD - Dólar singapurense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar singapurense más popular es de SGD a USD. El código de la divisa Dólar singapurense es SGD. El símbolo de esta divisa es S$.

imp

IMP - Libra manesa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra manesa más popular es de IMP a USD. El código de la divisa Libra manesa es IMP. El símbolo de esta divisa es £.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16584
GBP / EUR1,15283
USD / JPY148,040
GBP / USD1,34401
USD / CHF0,804018
USD / CAD1,37932
EUR / JPY172,590
AUD / USD0,654278

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

