Gráficos de Xe Currency: de NPR a SDG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de NPR a SDG

Rupia nepalesa hasta Libra sudanesa

1 NPR = 0 SDG

3 sept 2025, 8:25 UTC - 3 sept 2025, 8:25 UTC
NPR/SDG cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

npr

NPR - Rupia nepalesa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia nepalesa más popular es de NPR a USD. El código de la divisa Rupia nepalesa es NPR. El símbolo de esta divisa es ₨.

More Rupia nepalesa info
sdg

SDG - Libra sudanesa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra sudanesa más popular es de SDG a USD. El código de la divisa Libra sudanesa es SDG. El símbolo de esta divisa es ج.س..

More Libra sudanesa info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16513
GBP / EUR1,14888
USD / JPY148,657
GBP / USD1,33859
USD / CHF0,804587
USD / CAD1,37937
EUR / JPY173,205
AUD / USD0,652632

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo