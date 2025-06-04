Gráficos de Xe Currency: de IDR a NIO

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Ver presupuesto de transferencia

Gráfico de IDR a NIO

Rupia indonesia hasta Córdoba nicaragüense

1 IDR = 0 NIO

1 sept 2025, 12:41 UTC - 1 sept 2025, 12:41 UTC
IDR/NIO cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

idr

IDR - Rupia indonesia

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Rupia indonesia más popular es de IDR a USD. El código de la divisa Rupia indonesia es IDR. El símbolo de esta divisa es Rp.

More Rupia indonesia info
nio

NIO - Córdoba nicaragüense

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Córdoba nicaragüense más popular es de NIO a USD. El código de la divisa Córdoba nicaragüense es NIO. El símbolo de esta divisa es C$.

More Córdoba nicaragüense info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,17123
GBP / EUR1,15522
USD / JPY147,205
GBP / USD1,35303
USD / CHF0,800991
USD / CAD1,37485
EUR / JPY172,411
AUD / USD0,655303

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo