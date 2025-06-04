Gráficos de Xe Currency: de ETB a AFN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de ETB a AFN

Birr Etíope hasta Afganí afgano

1 ETB = 0 AFN

14 ago 2025, 11:25 UTC - 14 ago 2025, 11:25 UTC
ETB/AFN cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Información de divisas

etb

ETB - Birr Etíope

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Birr Etíope más popular es de ETB a USD. El código de la divisa Birr Etíope es ETB. El símbolo de esta divisa es Br.

afn

AFN - Afganí afgano

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Afganí afgano más popular es de AFN a USD. El código de la divisa Afganí afgano es AFN. El símbolo de esta divisa es ؋.

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16884
GBP / EUR1,16161
USD / JPY146,523
GBP / USD1,35774
USD / CHF0,805602
USD / CAD1,37808
EUR / JPY171,261
AUD / USD0,652646

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

