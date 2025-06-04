Gráficos de Xe Currency: de DEM a SDG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Utilizamos tarifas de mercado medio
Gráfico de DEM a SDG

German Deutsche Mark hasta Libra sudanesa

1 DEM = 0 SDG

31 ago 2025, 18:49 UTC - 31 ago 2025, 18:49 UTC
DEM/SDG cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

DEM - German Deutsche Mark

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de German Deutsche Mark más popular es de DEM a USD. El código de la divisa German Deutsche Marks es DEM.

sdg

SDG - Libra sudanesa

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Libra sudanesa más popular es de SDG a USD. El código de la divisa Libra sudanesa es SDG. El símbolo de esta divisa es ج.س..

More Libra sudanesa info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16618
GBP / EUR1,15650
USD / JPY147,032
GBP / USD1,34869
USD / CHF0,802478
USD / CAD1,37513
EUR / JPY171,467
AUD / USD0,654018

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

