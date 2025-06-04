Gráficos de Xe Currency: de BND a XRP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnviarGráficosAlertas
Utilizamos tarifas de mercado medio
Utilizamos tarifas de mercado medio
Comprar criptomonedas en Kraken

Gráfico de BND a XRP

Dólar de Brunéi hasta Ripple

1 BND = 0 XRP

30 ago 2025, 20:38 UTC - 30 ago 2025, 20:38 UTC
BND/XRP cerrar: 0 bajo: 0 alto: 0

Populares Dólar estadounidense (USD) Emparejamientos

Información de divisas

bnd

BND - Dólar de Brunéi

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Dólar de Brunéi más popular es de BND a USD. El código de la divisa Dólar de Brunéi es BND. El símbolo de esta divisa es $.

More Dólar de Brunéi info
xrp

XRP - Ripple

Nuestras clasificaciones de divisas muestran que la tarifa de cambio de Ripple más popular es de XRP a USD. El código de la divisa Ripple es XRP.

More Ripple info

Tipos de cambio en directo

MonedaTarifaCambia
EUR / USD1,16844
GBP / EUR1,15591
USD / JPY147,034
GBP / USD1,35061
USD / CHF0,800587
USD / CAD1,37448
EUR / JPY171,800
AUD / USD0,653882

Tasas del Banco Central

DivisaTasa de interés
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API de XE Currency Data ►

Apoyamos tarifas a nivel comercial en más de 300 compañías en todo el mundo

Más información...

Las herramientas de divisas más populares del mundo

Transferencias de dinero internacionales Xe

Envíe dinero en línea de forma rápida, segura y fácil. Ofrecemos seguimiento y notificaciones en tiempo real, además de opciones flexibles de entrega y pago.

Enviar dinero

Gráficos de Xe Currency

Cree un gráfico para cualquier pareja de divisas del mundo para ver su historial de divisa. Estos gráficos de divisas utilizan tarifas de mercado medio en tiempo real, son fáciles de usar y muy fiables.

Ver gráficos

Alertas de tipos XE

¿Necesita saber cuándo una moneda alcanza una tarifa específica? Las alertas de tarifas de Xe le permitirán saber cuándo la tarifa que necesita se encuentra disponible en los pares de divisas seleccionados.

Crear alerta
Xe App on iPhone

Descargue la aplicación de Xe

Verifique tarifas en vivo, envíe dinero de forma segura, establezca alertas de tarifas, reciba notificaciones y mucho más.

Escanear

app store svggoogle play svg

Más de 113 millones de descargas en todo el mundo