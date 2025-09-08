Compare el tipo de cambio de PostFinance CHF a CNY

PostFinance. Fundada en 1906 y con sede en Berna, PostFinance es la rama financiera de Swiss Post. Es una institución minorista de alcance nacional reconocida por sus servicios de pagos, ahorro y banca diaria a través de canales en línea y móviles, complementados con puntos de servicio en toda la red postal. PostFinance se centra en cuentas accesibles, transferencias nacionales e internacionales, y productos sencillos de inversión y jubilación para clientes de toda Suiza.