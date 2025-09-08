Compare el tipo de cambio de Jyske Bank DKK a GBP

Jyske Bank, fundado en 1967 y con sede en Silkeborg, es el tercer banco más grande de Dinamarca en términos de presencia en el mercado. Ofrece banca minorista, privada y corporativa, hipotecas y financiación de vivienda, préstamos para pymes, pagos y servicios de inversión. Su modelo descentralizado y centrado en el cliente, con sucursales en todo el país, se complementa con sólidas herramientas digitales. Jyske es conocido por su prudente cultura crediticia y sus estrechos vínculos con los sectores inmobiliario y de mercado medio de Dinamarca.