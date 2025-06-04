Compara BEA Bank con Xe

Xe facilita las transferencias internacionales de dinero, ofreciendo soporte para más de 190 países y 130+ monedas. Mientras que la tabla comparativa muestra los tipos de cambio de las principales monedas basándose en los datos bancarios que tenemos actualmente, Xe ofrece una gama mucho más amplia de opciones de transferencia más allá de las que se muestra. Si no ves la moneda que necesitas, visita nuestra página de Enviar Dinero para explorar todas las monedas y destinos disponibles.