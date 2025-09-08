Compare el tipo de cambio de ADCB AED a CNY

Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), fundado en 1985, tiene su sede en Abu Dabi y es uno de los bancos más grandes de los Emiratos Árabes Unidos. Su propiedad mayoritaria es del gobierno de Abu Dabi y ofrece una gama completa de servicios de banca minorista y corporativa. ADCB opera una red nacional de sucursales y presta servicios tanto a particulares como a empresas, lo que lo convierte en un actor clave en el sector bancario del país.