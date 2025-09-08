Compare el tipo de cambio de ABSA Botswana BWP a JPY

Absa Bank Botswana, anteriormente Barclays Bank of Botswana, tiene su sede en Gaborone y forma parte del Grupo Absa. Con orígenes que se remontan a mediados del siglo XX y renombrado en 2020, es uno de los bancos más grandes del país. Absa ofrece cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas, financiación para pymes y empresas, gestión de efectivo y banca digital, todo ello a través de una amplia red de sucursales y cajeros automáticos y un sólido equipo de relaciones.